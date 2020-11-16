شكرا لقرائتكم خبر عن 8 علماء بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم ضمن الأفضل على مستوى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت جامعة ستانفورد الأمريكية قائمة بأسماء أعلى 2% من علماء العالم، الأكثر استشهادا فى مختلف التخصصات، واستطاع أساتذة الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، حصد ثمانية مراكز فى هذه القائمة وهم الدكتور سامح ندا، أستاذ الهندسة الميكانيكية ونائب رئيس الجامعة التعليم والشئون الأكاديمية، والدكتور محمد ابو زهاد، عميد مدرسة هندسة الإلكترونيات والاتصالات والكمبيوتر، والدكتور محمد عياد، الأستاذ بقسم الكيمياء بمعهد العلوم الأساسية والتطبيقية، الدكتور محمود أمين رئيس قسم هندسة مصادر الطاقة بكلية هندسة مصادر الطاقة والبيئة والكيماويات والبتروكيماويات.

كما تضمنت قائمة الأستاذة المصريين بقائمة الجامعة الأمريكية للعلماء الأكثر استشهادا، الدكتور محمد جبريل - الدكتور بقسم علوم المواد بكلية هندسة التصميم الإبداعي، والدكتور ابراهيم الشرقاوى، أستاذ بقسم هندسة مصادر الطاقة بكلية هندسة مصادر الطاقة والبيئة والكيماويات والبتروكيماويات، والدكتور حمدى حسن، بقسم هندسة مصادر الطاقة بكلية هندسة مصادر الطاقة والبيئة والكيماويات والبتروكيماويات، والدكتور حسن البنا، الاستاذ بقسم هندسة البيئة بكلية هندسة مصادر الطاقة والبيئة والكيماويات والبتروكيماويات.

وحرص الدكتور أحمد الجوهري رئيس الجامعة، على تهنئة العلماء والباحثين من أبناء الجامعة المصرية اليابانية الذين شملتهم هذه القائمة، لافتاً إلى أهمية ما تقدمه الجامعات والمراكز البحثية للإنسانية في مجال كواجهة القضايا الحياتية في مجالان الصحة والبيئة والطاقة والصناعة وغيرها، مشيدا بجهود الجامعة المصرية اليابانية في السنوات الأخيرة بعد أن أصبحت بفضل جهود باحثيها رقماً مهماً في منظومة البحث العلمي في مصر.

ويذكر ان هذا التقييم يعتمد على استشهادات العلماء ومؤشر هيرش H Index أحد مؤشرات قياس الإنتاجية العلمية للباحثين، ومؤشر هيرش المعدل للتأليف المشتركHM Index، والاقتباسات من أبحاث منشورة فى مواقع تأليف مختلفة.