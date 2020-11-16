شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ أوبئة: توزيع 300 مليون جرعة لمواجهة كورونا بحلول أبريل القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة بجامعة عين شمس، إن مصر بادرت بحجز 20% من لقاح فايزر لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" مع الإعلامية سارة حازم، المذاع على فضائية DMC، نهدف إلى توزيع 300 مليون جرعة بحلول أبريل القادم، مؤكدا التجارب أثبت أن لقاح كورونا يعطى مناعة ضد فيروس بينما لم يتم التأكد من فاعليته.

وأشار إلى المرحلة الثالثة من تجارب لقاح كورونا وهى الأهم لأنها تختبر فعاليته على مجموعة كبيرة من البشر.

وأضاف، إن الفترة الأخيرة تشهد انتشارا لفيروس كورونا بجميع دول العالم، موضحًا أن الأسرة هي من تكون قدوة للأطفال لالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.

وتابع، أن كل أسرة عليها أن تتحدث مع الأبناء عن مشكلات كورونا، والجميع عليه أن يرتى كمامات.

وأشار إلى أن ارتداء الكمامة أمر مطلوب، وعلى طلاب المدارس ارتداء الكمامة، والمدارس الآن توفر كمامات للطلاب.

ولفت إلى أن ارتداء الكمامة يكون فى دول المدرسة وفى الخروج من المدرسة، وأكد أنه من الممكن أن يتم خلع الماسك عندما يكون هناك تباعد وبنسبة كبيرة.

وأوضح أن هناك بعض الدراسات تحدد موعد ارتداء الكمامات لـ الأطفال، وقال هناك من يقوم من سنة الـ 16 أو 12، وهناك دراسة أخري تقوم ارتداء الماسك يكون للأطفال التى تستطيع خلعه.