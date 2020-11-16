شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس لجنة مكافحة كوورنا: لقاح الإنفلونزا لا يحمى من الوباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن لقاح الإنفلونزا الموسمية لا يحمى من كورونا، ولا يعطى مناعة 100% من الإنفلونزا ولكنه يقلل الأعراض.

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، على فضائية "الحدث اليوم"، مع الإعلامى سيد على، أن أعداد الإصابات بكورونا زادت بمعدلات معقولة مع مراعات تغير الجو، وكنا نتوقع زيادة الأعداد، موضحة أن معظم حالات كورونا بسيطة أو متوسطة وحالات يمكن علاجها بالعزل المنزلى.

وتابعت نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا: "وما يهمنا الحالات التي تحتاج رعاية طبية وهى التي قد يحجث فيها مضاعفات ويحدث وفيات".