مدير المحميات الطبيعية: الدولة وضعت خطة رشيدة للحفاظ على المحميات

وأضاف سامح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" عبر فضائية DMC، أنه تم تحديد نطاق المحميات فى مصر، مشيرا إلى أنه هناك محميات تستخدم من أجل الأغراض العلمية وهناك محميات تستخدم من أجل التنشيط السياحى.

وأكد أن فترة انتشار فيروس كورونا أثرت علينا بشكل سلبي كبير، مؤكدا أن السياحة العالمية انخفضت بشكل كبير.

وأشار سامح إلى أن وزارة البيئة أبدت اهتماما كبيرا بالمحميات الطبيعية وساهمت في زيادة السياحة الداخلية وساهمت أيضا بوجود فرص عمل خاصة للسكان الداخليين للمحافظات التي تتواجد بها المحميات.

وقال مدير عام المنطقة المركزية للمحميات الطبيعية، إن المحميات الطبيعية مقسمة لنطاقات حماية، مؤكدا أنه يمنع الاقتراب منها أو استخدامها في غير تخصصها وهو البحث العلمي أو الزيارات وذلك طبقا لقانون 102 لسنة 1983 والذي حدد استخدامات المحمية للسياحة او التعاملات العملية.