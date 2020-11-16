شكرا لقرائتكم خبر عن تكافل وكرامة: نستهدف الوصول لـ4 ملايين أسرة مستفيدة من البرنامج بنهاية العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ياسر عبد السلام، مدير العمليات الميدانية لبرنامج تكافل وكرامة، إن الأعداد التي تستفيد من برنامج تكافل وكرامة وصل عددها إلى 3 ملايين و600 ألف أسرة بإجمالي عدد أفراد 14 مليون ونصف ومن المتوقع أن نصل في نهاية العام إلى 4 ملايين أسرة بإجمالي أفراد 16 مليون فرد.

وأضاف عبد السلام، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الآن، تقديم لما جبريل، المذاع عبر فضائية إكسترا نيوز، أن برنامج تكافل وكرامة يستهدف الأسر التى لديها أبناء حديثى الولادة من سن 6 سنوات أو من 6 سنوات إلى 18 سنة وهؤلاء في مراحل تعليمية.

وأوضح عبدالسلام ، أن برنامج تكافل وكرامة بدأ فى سنة 2015 بعدد أسر يصل إلى 68 ألف أسرة وفي 2018 وصل إلى مليون و800 ألف أسرة ووصل حاليا إلى 3 ملايين و600 ألف أسرة وخلال انتهاء هذه السنة يصل إلى 4 ملايين.

وتابع عبد السلام، أن البرنامج عند بدايته بدأ في محافظات الصعيد أسيوط وسوهاج والمنيا وجنوب الجيزة وبعد ذلك بدأ ينتشر على مستوى الجمهورية ونستقبل طلبات تكافل وكرامة يوميا في جميع المحافظات.