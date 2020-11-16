شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مبادرة حياة كريمة: 13.5 مليار جنيه لتحسين مستوى معيشة المستفيدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال خالد عبد الفتاح مدير مبادرة حياة كريمة بوزارة التضامن، إن المبادرة تستهدف ألف قرية مصرية يعيش بها 12.5 مليون مواطن، منوهًا بأن المرحلة الأولى التي بدأت العام الماضي تستهدف 143 قرية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" مع الإعلامية سارة حازم، المذاع على فضائيةDMC، أنه تم استكمال المستهدف هذا العام ليصل لـ375 قرية مرحلة أولى وثانية حتى 2021، يستفيد منهما 4.5 مليون مواطن، ومرصودة لهما اعتمادات مالية 13.5 مليار جنيه بهدف تحسين مؤشرات جودة الحياة بهذه القرى للفئات الأكثر احتياجًا.

وأكد اقتربنا من الانتهاء من مشروعات المبادرة في قري المرحلة الاولي وتم رفع الموازنات التقديرية لمشروعات تطوير القوي في العام المقبل ضمن المبادرة، مؤكدًا أن الجمعيات والمؤسسات الاهلية شريكة مع وزارة التضامن في المبادرة .

وأوضح أنه لأول مرة تم إطلاق مؤشر لقياس جودة الحياة بهذه القرى، وهناك نسبة تحسن 35%-و45% في العديد من القرى المطبقة بها هذه المبادرة، موضحًا أن جميع أجهزة الدولة تسهم في مبادرة "حياة كريمة".

ومن جانب آخر، تواصل الدولة بجميع مؤسساتها تنفيذ مبادرة "حياة كريمة"، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى 2 يناير 2019، للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وزيادة معدلات التنمية فى القرى الأكثر احتياجاً، وتطوير الخدمات الأساسية المقدمة إلى المواطنين من المرافق المختلفة وتخفيف معدلات الفقر وشعور المواطنين بمعدلات التنمية.

وفى هذا السياق، وجه الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بقيام شركات توزيع الكهرباء باتخاذ اللازم نحو تحسين كفاءة الشبكات الكهربائية بالقرى المستهدفة، لافتًا إلى أن خطة التطوير لشبكات الكهرباء التى سيتم تنفيذها تشمل تحسين الخدمة ورفع كفاءة التغذية الكهربائية، وتتضمن استكمال تحويل موصلات الجهد المنخفض المكشوفة إلى معزولة، وتغيير الموصلات ذات المقاطع الصغيرة بأخرى ذات مقطع مناسب، ورفع سعة المحولات، واستبدال الأعمدة المتهالكة، واستبدال المحولات المعلقة بأكشاك، وإنشاء مغذيات جديدة لتتكامل كل مهمات شبكة التوزيع لتحسين الأداء واستقرار التغذية الكهربائية ووضع حلول لتفادى مشاكل الخطوط الطويلة .

وفى هذا الصدد، قامت شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء بوضع الخطط اللازمة لأعمال التطوير للقرى الأكثر احتياجاً فى نطاق الشركة الجغرافى فى محافظات سوهاج، قنا، الأقصر وأسوان، حيث تم إدراج (52) قرية فى نطاق الشركة بخطة التطوير بإجمالى استثمارات بقيمة 642 مليون جنيه وبيانها كالتالي:

محافظة سوهاج (قطاع توزيع كهرباء سوهاج): قرية برخيل، قرية الحرجة، قرية بنى حميل، قرية الإصلاح، قرية أولاد شلول، قرية عرابة أبو الدهب، قرية الكوامل والهجارسة، قرية سعد الله، قرية الشيخ مكرم، قرية العيساوية، قرية الكولا، قرية فاوجلي، قرية الفراسية، قرية الدوير، قرية الحسامدة، قرية ام دومة، قرية القاوية، قرية بناويط، قرية على بن ابى طالب، قرية أبو بكر الصديق، قرية عنيبس، قرية نزالى داوود، قرية الصفيحة، قرية نزلة عمارة، قرية حاجر مشطا، قرية بنى حرب، قرية نزلة على، قرية الشيخ رحومة.

وفى محافظة قنا (قطاع توزيع كهرباء قنا): قرية بلاد المال، قرية العمرة، قرية سمهود، قرية الشرقى سمهود، قرية الحبيلات الغربية، قرية الدهسة، قرية الحاج سلام، قرية نجع عزوز، قرية نجع سعيد، قرية أبو مناع قبلي، قرية السمطا بحري، قرية السمطا قبلي.

وفى محافظة الأقصر (قطاع توزيع كهرباء الأقصر):قرية القبلى قامولا، قرية النجوع قبلي، قرية توماس الوسطى

وفى محافظة أسوان (قطاع توزيع كهرباء أسوان): قرية سبيل العرب، قرية خور أبو سبيرة، قرية سنجارى، قرية الحكمة، قرية الاشراف، قرية الكرامة، قرية المنار، قرية الايمان، قرية الشهامة.