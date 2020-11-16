شكرا لقرائتكم خبر عن اللواء سمير فرج: مركز القيادة الاستراتيجى الأول فى مصر والشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء الدكتور سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، إن مركز قيادة الدولة الاستراتيجي بالعاصمة الإدارية الجديدة، هو الأول فى مصر والشرق الأوسط بأكمله، متابعا: "هذا المركز يوجد فى 3 دول فقط بالعالم منهم الولايات المتحدة الأمريكية".

وأضاف فرج، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة الحياة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى هو من طلب شخصيا إنشاء هذا المركز فى العاصمة الإدارية الجديدة، ليكون مركزا لإدارة الأزمات فى مصر بأسلوب جديد فى إدارة الأزمات داخل الدولة المصرية.

وأوضح اللواء سمير فرج، أن أى مشكلة تتطلب تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسى مستقبلا، سيتم مناقشتها داخل مركز قيادة الدولة الاستراتيجي، كما أنه سيوجد به كل المعلومات الخاصة بكل الوزارات وحتى معلومات الطقس، وسيكون متصلا مباشرة بالقمر الصناعى المصرى.