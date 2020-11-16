الرئيس يوجه بتعزيز إجراءات التعامل مع تحديات كورونا.. غدا بـ"الخليج 365"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنشر ”الخليج 365” فى عددها المطبوع الصادر غدا الثلاثاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها، سياسات مالية فعالة للحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن للدولة.. الرئيس يوجه بتعزيز إجراءات التعامل مع تحديات كورونا.. خفض زمن الإفراج الجمركى وتبسيط إجراءاته لتسهيل التجارة ونفاذ السلع وحوكمة عملية التصدير والاستيراد.

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ـ سياسات مالية فعالة للحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن للدولة.. الرئيس يوجه بتعزيز إجراءات التعامل مع تحديات كورونا.. خفض زمن الإفراج الجمركى وتبسيط إجراءاته لتسهيل التجارة ونفاذ السلع وحوكمة عملية التصدير والاستيراد

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