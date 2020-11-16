شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى: تعزيز علاقات التعاون الثنائية مع الكونغو فى مجال الموارد المائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، أنه سيتم عقد جلسة مباحثات مع كلود نياموجابو بازيبو وزير البيئة والتنمية المستدامة بالكونغو، للتباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية وزيادة التعاون بين البلدين في مجال الموارد المائية والرى، وذلك فى إطار الزيارة التى يقوم بها الوزير الكونغولى والوفد المرافق له للقاهرة هذا الأسبوع.

وأوضح الدكتور عبد العاطى، أنه سيتم عقد اجتماعات اللجنة الفنية الاستشارية بين البلدين في دورتها الثامنة على مدار يومين والتي تأتي ضمن سلسلة الاجتماعات التشاورية الناجحة بين الجانبين لمناقشة موقف المشروعات المشتركة والمشروعات الجديدة المقترحة في مجال الموارد المائية والرى والخروج بالتوصيات والإجراءات التنفيذية اللازمة تمهيداً لعرضها على وزراء المياه في البلدين في الاجتماع الوزارى المقرر عقدة بنهاية الأسبوع الجاري، كما سيقوم الوزير الكونغولى بزيارة للمركز القومي لبحوث المياه، وذلك فى اطار تعزيز التعاون البحثى بين الجانبين.

وتأتى هذه المباحثات فى إطار تعزيز التعاون الدائم والتواصل المستمر مع دول حوض النيل بصفة عامة ودولة الكونغو الديمقراطية بصفة خاصة، وفى ضوء دعم مصر لأشقائها من دول حوض النيل بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة بدول حوض النيل وبما يحقق الرفاهية لشعوب هذه الدول.

وقد أعرب الوزير الكونغولي عن سعادته بحفاوة الاستقبال والتواجد في القاهرة وتقديره لما تقوم به مصر من مجهودات لتعزيز أواصر التعاون مع جمهورية الكونغو الديمقراطية.