شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة القبطية تنشر نماذج المسابقات الثقافية بالاشتراك مع وزارة التعليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أطلقت وزارة التربية والتعليم بالاشتراك مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مسابقة جديدة للثقافة المسيحية لتلاميذ المرحلة من الابتدائية حتى الثانوية، وذلك للعام الدراسى 2020 \2021.

ونشرت الكنيسة، النسخة الثانية من المسابقة التى أطلقت نسختها الأولى العام الدراسى الماضى، من المراحل الابتدائية حتى الثانوية.

ويتبنى قداسة البابا تواضروس الثانى بالاشتراك مع وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي فكرة المسابقة، وهى تهدف إلى تعميق الثقافة الدينية القائمة على المنهج البحثى بغية بناء الشخصية المصرية دعمًا للمجتمع والوطن.

ويقود مكتب تنمية مادة التربية الدينية بوزارة التربية والتعليم المسؤول عن المسابقة الدكتور محمود فؤاد بمتابعة من الدكتور رضا حجازى نائب الوزير، بينما يتولى الدكتور عبد الله حنا الإشراف العام على المسابقة.