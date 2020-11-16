وزير الأوقاف يقرر وقف مفتش بالشرقية أساء استخدام مواقع التواصل الاجتماعى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وقف الشيخ "س.ا"، مفتش بمديرية أوقاف الشرقية عن العمل لحين انتهاء التحقيقات وإحالته للتحقيق بديوان عام الوزارة نظرًا لما نسب إليه من مخالفات بشأن سوء استخدام مواقع التواصل، بناء على مذكرة مدير مديرية أوقاف الشرقية.
وكانت إدارة الموارد البشرية بمديرية أوقاف مطروح اليوم الإثنين، خدمة "ا.ع"، إمام وخطيب بمديرية أوقاف مطروح لتبنيه أفكارًا لا تتسق وفهم صحيح الدين، وأكدت وزارة الأوقاف، فى بيان اليوم، أنه من تاريخه أصبح المذكور لا علاقة له بالوزارة، ويعمم منشور بذلك بمعرفة مديرية أوقاف مطروح على جميع الإدارات التابعة ومفتشيها والعاملين بها كل فيما يخصه تأكيدًا على ذلك.
وحذرت الوزارة من أنها ستتخذ إجراءات حاسمة تجاه كل من يثبت انضمامه إلى جماعة محظورة أو تبنيه فكرًا متطرفًا، أو قيامه بأعمال تحريضية أو تخريبية ولو عبر صفحات التواصل الاجتماعي.
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