شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل تعديل دستور إيبارشية سيدنى للوصاية على ممتلكات الكنيسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إيبارشية سيدنى عن تلقيها بيان من الأنبا تادرس مطران بورسعيد والمندوب البابوي على إيبارشية سيدنى.

ويشير البيان الذى حصل ”الخليج 365”، على نسخه منه، إلى ضرورة إجراء تعديلات على دستور كنيسة الإيبارشية وقانون الوصاية على الممتلكات التي طلبها قداسة البابا تواضروس الثاني ، وفقًا لتوصيات اللجنة البابوية التي زارت الإيبارشية في نوفمبر 2019، ليتم التعديل من وصى وحيد إلى لجنة أوصياء على ممتلكات الكنيسة، وأن التعديل جاء بناء على توصية من جانب الحكومة الأسترالية بأن تسند الوصايا الى لجنة أوصياء بدلًا من الوصي الوحيد.

وتابع البيان، بعد تلقي التعليقات من المصلين والمناقشات التى أجريت مع الكهنة في الإيبارشية ، سيتم قريبًا نشر مسودات منقحة لدستور الكنيسة وقانون الملكية باللغتين الإنجليزية والعربية، كما تم تمديد فترة التعليقات حتى الساعة 11.59 مساءً يوم الاثنين 7 ديسمبر 2020.

وأصدرت الإيبارشية استبيان إلكتروني لاتخاذ رأي شعب الإيبارشية وجاء فيه: "كما تعلمون ، تم إجراء مراجعة شاملة لقانون ائتمان ممتلكات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية (نيو ساوث ويلز) لعام 1990 ودستور إيبارشية سيدني ، وتم اقتراح التعديلات كجزء من عملية الإصلاح لتحسين الإدارة والوظيفة الإدارية لإيبارشيتنا، ويمكن لأعضاء المصلين الأقباط الأرثوذكس تقديم ملاحظاتهم عبر هذا النموذج حتى الساعة 11.59 مساءً يوم الإثنين 7 ديسمبر 2020".