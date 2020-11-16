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خالد العنانى يحتفل بذكرى تأسيس المتحف المصرى الـ 118: عازومون على تطويره

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، على الاحتفال بالذكرى الـ 118 لتأسيس المتحف المصري في ميدان التحرير، حيث نشر مجموعة صور له من داخل المتحف، عبر حسابه الشخخصى بموقع انستجرام.

وكتب العنانى على المنشور، "لكل موقع أثري ومتحف في مصر مكان فى قلبى، ولكن تبقى علاقتي بالمتحف المصري بالتحرير والذي بدأت فيه تعلمي للآثار منذ اكثر من ٣٠ عاما والذى شرفت برئاسته، خاصة جدا ومحفورة في وجداني، نحتفل بالذكرى الـ 118 لتأسيس متحفنا المصرى العريق بالتحرير".

وأضاف وزير السياحة والآثار،  قائلا "عازمون انا وزملائي الاعزاء بالوزارة على الاستمرار في تطويره وإعادته الى رونقه الاصلى والعمل على أبراز جمال وروعة ما به من عشرات الآلاف من القطع الفريدة، وليستمر فى كونه مرجعية متاحف الاثار المصرية بالعالم وقبلة المصريين والسائحين والدارسين من كل انحاء العالم".

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وقام اليوم الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار بجولة تفقدية بالمتحف القومى للحضارة المصرية بمنطقة الفسطاط، أمس، بحي مصر القديمة، والمُقام على مساحة 135 ألف م2؛ وذلك للوقوف على آخر مستجدات الأعمال استعداداً لاستقبال موكب المومياوات الملكية في موكب مهيب من المتحف المصري بالتحرير، بالإضافة إلى تفقد الاعمال التي تجري حاليا على قدم وساق لتجهيز قاعة العرض المركزية وقاعة المومياوات تمهيدا لافتتاحهما قريبا.

كما تفقد عرض المالتيميديا  الخاص بالمتحف والذي يعتبر جزءا مكملا لسيناريو العرض المتحفي، فهو من أهم المؤثرات البصرية في العرض حيث يعتمد على الإبهار في عرض المحتوى الذي يمهد للزائرين الدخول إلى القاعة الأهم في المتحف وهي قاعة المومياوات الملكية.

 

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وقد رافقه في الجولة الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والاستاذ مؤمن عثمان رئيس قطاع  المتاحف، والدكتور محمود مبروك مستشار الوزير للعرض المتحفي، والدكتور على عمر رئيس لجنة سيناريو العرض المتحفى، وأعضاء اللجنة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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