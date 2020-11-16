شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية يكشف تطورات حالة المخالطين لمحمد صلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، إنه فور الإعلان عن إصابة اللاعب محمد صلاح بفيروس كورونا تم إرسال فريق الطب الوقائى لقريته لفصح الذين شاركوا فى حفل الزفاف، متمنيًا سرعة الشفاء لصلاح وعودته للملاعب.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "تم فصح 58 شخص هم المشاركين فى الحفل من أقارب وأصدقاء محمد صلاح، وتم الكشف عن 6 أشخاص منهم لديهم بعض الأعراض الأولية من ارتفاع فى درجات الحرارة والتهاب حلق وسعال"، مشيرًا إلى أن هذه الحالات من خارج أسرة صلاح.

وتابع: "تم تطبيق البرتوكول الطبى عليهم وجارى متابعة حالتهم الصحية يوميًا لعدم تطور الحالات، كما تم تطهير القرية والقرية المجاورة لها أيضًا".

وعن العريس شقيق محمد صلاح وعروسه أكد أنهما لم يعثروا عليهما فى القرية، وأنهما ربما يقضيان شهر العسل بإحدى القرى الساحلية.

ومن جانب اخر، أكد الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بمحافظه الغربية، أن المديرية لم ترصد أى حالات إصابة أو اشتباه حتى الآن بين المخالطين للاعب الدولى محمد صلاح بعد إيجابية إصابته بفيروس كورونا المستجد.