شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تناشد المواطنين الإبلاغ عن أى معرض أو محل يغش فى الأسعار بالجمعة البيضاء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين، إنه يحق للمحال والشركات المشاركة في مبادرة "الجمعة البيضاء"، البيع بأسعار مخفضة، موضحا أن الوزارة تتابع التخفيضات الوهمية حتى لا يتعرض المواطنون لأى نصب.
وأضاف "حسام الدين"، في حلقة اليوم من برنامج "صالة التحرير" المذاع على فضائية "صدى البلد"، وتقدمه الإعلامية "عزة مصطفى"، أن الوزارة تتعامل بنزاهة مع كل الشركات لتحقيق فائدة حقيقية تصل إلى المستهلك، لافتا إلى أن التجارة الداخلية والتموين تقوم بالرقابة مع جهاز حماية المستهلك.
وأكد حسام الدين، أنه يتم تتبع البضاعات مجهولة المصدر، مناشدا المواطنين التبليغ عن أي معرض أو محل أو شركة تغش وتعطى أسعارًا وهمية في الجمعة البيضاء.
ونوه حسام الدين، بأن بعض السلع سوف يصل التخفيض عليها لما يقرب من 60%، من سعرها الأساسي.
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