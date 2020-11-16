تجديد حبس 5 متهمين بتصوير رجل أعمال خليجي في أوضاع مخلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم الإثنين، حبس 5 أشخاص متهمين بتصوير رجل أعمال عربي الجنسية في أوضاع مخلة وابتزازه بسبب خلافات مالية بينهم، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن تفاصيل تورط 5 أشخاص في ابتزاز رجل أعمال يحمل جنسية دولة عربية، وتبين أن 4 من المتهمين اتفقوا مع فتاة ترتبط بعلاقة صداقة مع أحدهم على استدراج المجني عليه ونسج شباكها حوله، من أجل الإيقاع به وإقناعه بممارسة الرذيلة معها.

وتواصلت الفتاة مع رجل الأعمال وتمكنت من الاتفاق معه على موعد لمقابلته من أجل ممارسة الرذيلة، وفي الموعد المحدد توجهت إليه في منزله، وعقب نزع رجل الأعمال ملابسه، سهلت دخول باقي المتهمين للشقة، وقاموا بتصويره في أوضاع مخلة بالآداب، من أجل ابتزازه.

وتبين من التحقيقات أن المتهمين الـ 4 قرروا تنفيذ تلك الحيلة من أجل إنهاء بعض الخلافات المالية القائمة بين المجني عليه وأحد الجناة، عن طريق استخدام الفيديوهات الجنسية الفاضحة لابتزاز رجل الأعمال، وأنهم بعد تنفيذ جريمتهم استولوا على مبلغ مالي منه وفروا هاربين.

وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط المتهمين الـ 4 والفتاة، وبمواجهتهم اعترفوا بالجريمة، فتم تحرير محضر بالواقعة، وعقب التحفظ على الفيديوهات وأحيل المحضر للنيابة التي باشرت التحقيقات في القضية.