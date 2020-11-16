ضبط عاطل يروج للشذوذ عبر الانترنت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط عاطل؛ لاتهامه بالإعلان عن نفسه من خلال إحدى التطبيقات على شبكة الانترنت، ويبدي استعداده لممارسة الفجور.
وبمواجهته أقر المتهم باعتياده ممارسة الفجور عن طريق الموقع، وأضاف بإنشائه الصفحة لذات الغرض.
كما أمكن ضبط هاتف محمول يحوي على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه الآثم.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
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