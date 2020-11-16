محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، عنصرًا إجراميًا، تخصص في ارتكاب جرائم سرقة المساكن بمنطقة القطامية. معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة، أفادت قيام (سائق– له معلومات جنائية) بارتكاب العديد من وقائع سرقات المساكن. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبحوزته " مفك حديدي"، وبمواجهته أقر بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص في مجال ارتكاب وقائع سرقات المساكن بأسلوب "كسر الباب" باستخدام الأداة المضبوطة بحوزته، وأضاف بارتكاب 5 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات بمسكنه، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كانت هذه تفاصيل خبر بعد 5 وقائع.. أمن القاهرة يضبط سائقًا لسرقته مساكن المواطنين في القطامية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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