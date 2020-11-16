إعادة بـ100 مقعد و5 سيدات.. نتائج المرحلة الثانية لانتخابات نواب 2020– تحليل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

أعلن المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، والتي تتضمن أسماء الفائزين ومن يخوضون جولة الإعادة.

وينشر الخليج 365 تفاصيل نتائج المرحلة الثانية للانتخابات في أرقام، على النحو التالي:

- جرت الانتخابات بـ9468 لجنة فرعية في 13 محافظة.

- بلغ عدد اللجان العامة 72 لجنة.

- جرت المنافسة في الانتخابات على 141 مقعدًا فرديًا.

- تلقت الهيئة الوطنية للانتخابات 245 تظلمًا على النتيجة.

- صوت 9 ملايين و289 ألف ناخب من أصل 31 مليونًا و480 ألفًا يحق لهم التصويت.

- عدد الأصوات الصحيحة بلغ 8 ملايين و332 ألف مقابل 965 ألف باطلة.

- نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 29.5%.

- 41 مقعدًا تم حسمها من الجولة الأولى.

- 100 مقعد في جولة الإعادة يتنافس فيها 200 مرشح.

- 4 محافظات تم حسم بعض المقاعد فيها من أول جولة بواقع 24 بالقاهرة، و15 بالقليوبية، و1 ببورسعيد، و1 بجنوب سيناء.

- 9 محافظات لم يتم حسم أي مقعد بها وهي: الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفرالشيخ، الشرقية، دمياط، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء.

احتلت القاهرة المركز الأول في حسم مقاعد الفردي بالجولة الأولى للمرحلة الثانية بواقع 24 مقعدا، يليها القليوبية بواقع 15 مقعدا.

الدقهلية والشرقية أعلى محافظتين بجولة الإعادة بواقع 21 مقعدًا بكل منهما يتنافس عليها 42 مرشحًا.

كانت دائرة الزقازيق الأعلى من حيث عدد المرشحين الذين يتنافسون بجولة الإعادة بواقع 8 مرشحين على 4 مقاعد، وهي أكبر دائرة يتواجد بها مرشحون لمستقبل وطن، بواقع 7 مرشحين.

السيدات

5 سيدات فقط في جولة الإعادة بجميع المحافظات، 4 منهن بالشرقية وسيدة واحدة بالقاهرة.

الحسم لنواب البرلمان الحالي

11 نائبا بمجلس النواب الحالي حسموا الانتخابات من الجولة الأولى؛ بواقع 5 نواب بالقاهرة و5 بالقليوبية ونائب واحد ببورسعيد.

المستقلون في الإعادة

5 دوائر يتنافس فيها المستقلون فقط في جولة الإعادة هي: بئر العبد بشمال سيناء، كفرسعد بدمياط، قطور بالغربية، مركز المنصورة بالدقهلية، قويسنا وبركة السبع بالمنوفية.

غياب مستقبل وطن

10 دوائر يغيب عنها حزب مستقبل وطن في الإعادة هي: "بئر العبد بشمال سيناء، كفرسعد بدمياط، قطور بالغربية، مركز المنصورة بالدقهلية، قويسنا وبركة السبع بالمنوفية، المرج بالقاهرة، دائرة الزيتون بالقاهرة، البساتين بالقاهرة، سيدي سالم بكفرالشيخ، سمنود بالغربية".​