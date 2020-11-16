جهاز ٦ أكتوبر: مناقصة لأعمال كهرباء «القريتين السياحيتين الرابعة والسادسة»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن جهاز مدينة 6 أكتوبر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» طرح الأعمال المتبقية من شبكة كهرباء القريتين السياحيتين الرابعة والسادسة على حساب الشركة العامة للمشروعات الكهربائية المسحوب منها الأعمال فى مناقصة عامه بين الشركات المسجلة فى الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء بالشروط الوارده بالإعلان، طبقا للشروط الآتية:- الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية من مقر جهاز المدينة نظير مبلغ قدره 299 جنيهاً .

يقدم العطاء فى مظروفين مغلقين للعرض باسم رئيس الجهاز فى موعد غايته جلسة فتح المظاريف ويرفق معه مبلغ تأمين قدره 45 ألف جنيه +5%قيمة العطاء فى حالة الرسو على أن يتم عقد جلسة المزاد يوم الأربعاء 2 ديسمبر المقبل الساعة 2 ظهراً.

فئة التصنيف المناسبة الفئة (السادسة )«أعمال اكهروميكانيكية»، وسيتم اخطار المقبولين فنياً فى موعد لاحق. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 110,767

تعافي 101,046

وفيات 6,453

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