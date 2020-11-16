شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة بني سويف يترأس اجتماع اللجنة العليا لإدارة الوافدين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، اجتماع اللجنة العليا لإدارة الوافدين، بحضور الدكتورة فاطمة حسن نائب رئيس الجامعة لقطاع الدراسات العليا والبحوث، والمستشار المالي والقانوني والدكتور حسام نصار المنسق العام لإدارة الوافدين والدكتورة سهام أديب أمين عام الجامعة وأعضاء مجلس الإدارة.

أكد منصور خلال الاجتماع على ضرورة مخاطبة الكليات لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو توفير فصول دراسية منفصلة للطلاب الوافدين وكذلك توفير إقامة لهم بالمدن الجامعية، مشيراً إلى ضرورة عمل مذكرة تفاهم لتوثيق التعاون بين جامعة بني سويف والجامعة الأفريقية الأوروبية بداكار – السنغال وكذلك جامعة توليرا بدولة مدغشقر.

وتمت الموافقة على فتح سبل التعاون وتجديد العلاقات والتبادل الطلابي بين جامعة بني سويف والجامعات السعودية، كما تمت الموافقة على الطلب المقدم من بعض الطلاب السودانيين الحاصلين على شهادة البكالوريوس من كليات العلوم للمختبرات الطبية من الجامعات السودانية بنظام الأربع سنوات للتقدم للدراسات العليا بكليات جامعة بني سويف.

وطالب الدكتور منصور خلال اجتماع اللجنة العليا للوافدين بضرورة توفير الدعاية الإعلامية الكافية والمطبوعات التسويقية للوافدين.