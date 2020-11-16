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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع السفير خالد راضي مساعد وزير الخارجية مدير معهد الدراسات الدبلوماسية، اليوم الإثنين، بروتوكولاً للتعاون العلمي مع الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، بمقر قصر الزعفران بالجامعة، لبدء تعاون أكاديمي تطبيقي مُشترك بين المعهد والجامعة في الموضوعات والمجالات ذات الاهتمام المُتبادل، في إطار تضافر الجهود بين وزارة الخارجية ومؤسسات التعليم العالي بما يساهم في إعداد جيلاً جديداً من القيادات متسلحين بالعلوم الأكاديمية والخبرات العملية، في ضوء ما تفرضه طبيعة التحديات الراهنة.

قال السفير خالد راضي، إن بروتوكول التعاون يهدف إلى تنظيم برامج ودورات تدريبية وبحوث ودراسات مُشتركة في موضوعات تهم الجانبين، بما يسمح بتبادل الخبراء في الأنشطة البحثية والتدريبية، بالإضافة إلى تنظيم وإقامة ندوات علمية ومؤتمرات وحلقات نقاشية في مختلف المجالات، وكذلك تبادل المطبوعات والنشرات والمجلات الدورية بين الجانبين.

من جانبه، أشار الأستاذ الدكتور محمود المتينى إلى أن بروتوكول التعاون المُبرم بين الطرفين يهدف إلى نشر الوعي بين الكوادر الشبابية المصرية بالجامعة حول طبيعة التحديات الإقليمية والدولية، من خلال تنظيم ورش عمل بمقر معهد الدراسات الدبلوماسية للطلاب المقيدين في السنة الدراسية النهائية وكذلك طلبة الدراسات العليا بالجامعة، بهدف تعريفهم بدور وزارة الخارجية وآليات وشروط الالتحاق بالسلك الدبلوماسي المصري، بما في ذلك تنظيم لقاءات تفاعلية مع نخبة من السفراء والخبراء في مجالات العلاقات الدولية والمراسم

معهد الدراسات الدبلوماسية يوقع بروتوكولاً للتعاون العلمي مع جامعة عين شمس

معهد الدراسات الدبلوماسية يوقع بروتوكولاً للتعاون العلمي مع جامعة عين شمس