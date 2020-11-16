شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تسجل إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة شمال سيناء، إصابة حالة جديدة بفيروس كورونا و3 حالات شفاء بعد تحول التحاليل الخاصة بهم من إيجابية إلى سلبية.

أعلن الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزاة الصحة بشمال سيناء، عن تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورنا، لتصل إجمالى عدد الحالات الإيجابية المصابة بالفيروس منذ بداية الجائحة 153 حالة.

أشار شوكة إلى ارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 641 حالة بعد شفاء 3 حالات جديدة من الفيروس، مع ثبات عدد حالات الوفاة على مستوى المحافظة عند 43 منذ بداية الجائحة.

وأكد شوكة وجود 4 حالات تحت الحجز للعلاج بالمستشفيات و46 حالة أخرى تحت العزل المنزلى.

من جانبه حذر الدكتور حاسم حمدى مدير إدارة التثقيف والإعلام الصحى بمديرية الصحة من التهاون في اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية تجنبا للإصابة، والتحذير من انتقال العدوى.

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