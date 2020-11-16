شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يكشف حصيلة طلبات التصالح على مستوى المراكز والمدن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد هاني غُنيم محافظ بني سويف، أن العدد الإجمالي لطلبات التصالح قد وصل إلى 112 ألف و679 طلبا، وذلك بعد أن شهد «اليوم» تقدم 180 مواطنا بطلبات تصالح في مخالفات البناء، مؤكدا على استمرار العمل في المراكز التكنولوجية التي تعمل طوال أيام الأسبوع «بما فيها أيام العطلات»، لتلقي طلبات المواطنين، خاصة بعد قرار مجلس الوزراء بمد فترة قبول تلقي الطلبات شهرا إضافياً لتنتهى في 30 نوفمبر الجاري.

كما وجه محافظ بني سويف رؤساء الوحدات المحلية ومسؤولي المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات،مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البتَ في الطلبات وفقًا للقانون.