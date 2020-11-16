شكرا لقرائتكم خبر عن لبحث قضايا بناء الوعي.. وزير الأوقاف يستقبل وفد كلية الدعوة برئاسة عميدها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الدكتور أحمد حسين، عميد كلية الدعوة بجامعة الأزهر بالقاهرة، والدكتور أحمد ربيع يوسف، عميد الكلية الأسبق، والدكتور صابر أحمد طه، وكيل الكلية لشئون الطلاب، والدكتور محمد عبدالدايم الجندي، وكيل الكلية للدراسات العليا، والدكتور عادل عبدالخالق، رئيس قسم الثقافة الإسلامية اليوم الاثنين، بالمجلس الأعلى للشئون الإسلاميّة.

وخلال اللقاء ثمّن الحضور جهود وزير الأوقاف في النهوض بالدعوة وتجديد الخطاب الديني، والانتشار الواسع لإصدارات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية التي تهتم بنشر الوعي الصحيح لكل القضايا المعاصرة، وقدموا الشكر له على ترشيح الدكتور أحمد ربيع للتكريم من الرئيس عبدالفتاح السيسي في احتفال الوزارة بذكر المولد النبوي الشريف 1442هـ.

وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل الارتقاء بالعمل الدعوي وقضايا بناء الوعي.

وأهدى الوزير الأساتذة مجموعات من سلسة (رؤية) للفكر المستنير التي تصدرها وزارة الأوقاف بالتعاون مع وزارة الثقافة متمثلة في الهيئة المصرية العامة للكتاب.

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