شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة بني سويف يترأس لجنة اختيار طلاب المنح المقدمة من أعضاء الشيوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، لجنة اختيار الطلاب المتقدمين للمنح الدراسية بالجامعة والمقدمة من أعضاء مجلس الشيوخ بحضور الدكتورة فاطمة حسن نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور ممتاز حجاب منسق الشعب والبرامج، والمستشار المالي، والدكتورة سهام أديب أمين عام الجامعة، وعمداء كليات التجارة والتمريض، ومدير عام شؤون التعليم والطلاب، والدكتورة حنان سليمان عضو مجلس الشيوخ، وممثلي أعضاء مجلس الشيوخ.

أكد الدكتور منصور، توزيع المنح على الكليات المختلفة وتمت الاختيارات بمبدأ الشفافية والنزاهة وفقاً للشروط التي تم الإعلان عنها، ومن ضمنها الطلاب المتفوقين من أبناء الشهداء، والعاملين غير القادرين، وذوى الاحتياجات الخاصة، والمتفوقين رياضياً وعلميا من أبناء محافظة بنى سويف.

ووجه الدكتور منصور الشكر إلى أعضاء مجلس الشيوخ لدورهم لتقديم الدعم إلى جميع الطلاب بالجامعة، وقال إنه تمت الموافقة في مجلس جامعة بنى سويف رقم 189 بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس على قبول المنح الدراسية المقدمة من النائب أحمد أبوهشيمة، والدكتوره حنان سليمان، والنائب أحمد محسن مبارك، والنائب نادر يوسف نسيم أعضاء مجلس الشيوخ.