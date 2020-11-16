شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مركز للخدمات التموينية المطور بجنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة اسنا، اليوم الإثنين، افتتاح مركز الخدمات التموينية المطور بقرية الكيمان، بحضور الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، وعدد من الاهالي والعمد والمشايخ والشخصيات البارزة بالقرية، وذلك عقب انتهاء عمليات تجهيزه وفرشه بالكامل لخدمة المواطنين خلال الفترة المقبلة.

وعلى هامش الافتتاح، قال سليمان إنه تم إنشاء مركز الخدمات على مساحة ٢٤٠م، وتجهيزه وفرشه موضحا أنه يتكون من 7 شبابيك لتقديم الخدمات للمواطنين وصالة انتظار مزودة بخدمة النداء الآلي .

وأضاف أن مركز الخدمات التموينية الجديد بالكيمان، يقدم خدمات متكاملة للمواطنين تكون مهمتها تلقي طلبات المواطنين للحصول على الخدمات المختلفة، مثل استخراج بطاقات التموينية وبدل التالف أو الفاقد أو الفصل الاجتماعي أو إضافة المواليد، وتقديم خدمات تموينية متطورة تعمل وفقاً للتكنولوجيا الحديثة والمتطورة، والذى سيعمل على إنهاء الطوابير أمام المكاتب التموينية، موضحاً أنه المركز تم مده بأجهزة الكمبيوتر لتسجيل بيانات طلبات المواطنين على الشبكة الإلكترونية وإرسالها إلى مركز معلومات الإنتاج الحربى لمراجعة البيانات وتنفيذ الخدمات المطلوبة. كما أكد سليمان، بأن مركز اسنا عامة وقرية الكيمان خاصة تتمتع بعدة خدمات تم إنشاءها في الآونة الأخيرة من وحدات اسعاف وتطوير للوحدات الصحية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل ووحدات إطفاء، ومراكز شباب ومدارس بمختلف انواعها ووحدات شؤون اجتماعية وبنوك وسجل مدنى وشهر عقاري ومعاهد أزهرية بجانب العمل على رصف عدة طرق بإسنا بعد الانتهاء من البنية التحتية بالمدينة وسوف تشهد قرى المركز العمل بخدمة الصرف الصحي خلال الفترة القادمة بعد توفير قطع الأراضي لإنشاء محطات عليها لتكمل مسيرة الخدمات بالمركز.

وتابع: «تم وضع خطة بضرورة فتح آفاق وفرص عمل جدية في كافة الخدمات منها إقامة المدينة الداجنة على مساحة ٦٥١ فدان، وانشاء مدينة إسنا الجدية على مساحة ٧٥٠٠ فدان، وإنشاء محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة الحرارية على مساحة ١٠٧ فدان بـ 45 مليون جنيه، وذلك للنهوض بمركز اسنا، تفعيلا لمبادرة «حياه كريمة» التي اطلقها رئيس الجمهورية داخل القرى في بناء المسكن للأسر الاكثر احتياجا وايضا المشاركة في تشييد وتطوير المدارس والمعاهد ورفع المستوى المعيشي للمواطن».