شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتابع ملفات عمل وزارة قطاع الأعمال والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، الاثنين، مع هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام؛ لمتابعة واستعراض عدد من ملفات العمل بالوزارة.
خلال الاجتماع، استعرض وزير قطاع الأعمال نتائج الاجتماعات التنسيقية مع وزارة النقل لتطوير منظومة النقل البحرى، وأسطول مصر من السفن التجارية، مشيرًا إلى أن الهدف هو الوصول لمرحلة يتم فيها نقل أكبر جزء ممكن من السلع والصادرات المصرية على سفن مصرية.
واستعرض الوزير جهود تطوير الشركة القابضة للنقل البرى والبحرى، والتي تضم ١٨ شركة؛ منها ٣ شركات كبرى لتداول الحاويات هي الإسكندرية، وبورسعيد، ودمياط، و٣ شركات لنقل الركاب، و٥ لنقل البضائع، بالإضافة إلى ٥ شركات للتوكيلات الملاحية، والشركة التجارية للأخشاب، التي يجرى العمل على تطويرها بخبرات عالمية متخصصة في هذا المجال.
وعرض الوزير تقريرًا حول المنظومة الجديدة لتجارة وتداول الأقطان، مشيرًا إلى ما تحققه المنظومة من نجاح كبير، لاسيّما في الوجه القبلي، نتيجة عدم وجود الدواليب الأهلية لتجميع الأقطان هناك.
وأضاف الوزير أن المنظومة الجديدة أثمرت عن تحقيق أفضل سعر للمزارعين لتداول إنتاجهم من الأقطان، مؤكدًا على ضرورة تشديد الرقابة على المغازل، لعدم قبول أقطان من الدواليب الأهلية.
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