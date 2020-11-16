شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تهنئ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق بتوليه رئاسة مجلس الشيوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توجهت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الاثنين، إلى مقر مجلس الشيوخ، حيث هنأت المستشار عبدالوهاب عبدالرازق على اختياره رئيسًا لمجلس الشيوخ، معربة عن ثقتها في حنكته السياسية لقيادة مجلس الشيوخ وتنفيذ اختصاصاته على أفضل وجه.

واستعرضت وزيرة الهجرة أبرز ملفات وزارة الهجرة المختلفة، منها المبادرة الرئاسية لمكافحة الهجرة غير الشرعية «مراكب النجاة»، ومبادرة «اتكلم مصري»، ومبادرة «شباب الدارسين بالخارج»، والاستعدادات الجارية لمؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»، وكافة مجالات رعاية المصريين بالخارج والعمل على تلبية احتياجاتهم ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة 2003، معربة عن تطلعها للتعاون بين مجلس الشيوخ والوزارة في المرحلة المقبلة.

وأوضحت وزيرة الهجرة، خلال اللقاء، أن مجلس الشيوخ الحالي مرحلة جديدة في الحياة النيابية المصرية، فهو الغرفة الثانية لمجلس النواب المصري (البرلمان) وتشكيله جاء غاية في الأهمية نظرًا لكونه معاونًا للبرلمان من أجل تبادل وجهات النظر بين المتخصصين وأهل الخبرة والعلم ما يساعد في عملية التشريع.

السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج التقت برئيس مجلس الشيوخ

السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج التقت برئيس مجلس الشيوخ

السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج التقت برئيس مجلس الشيوخ