- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تهنئ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق بتوليه رئاسة مجلس الشيوخ والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
توجهت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الاثنين، إلى مقر مجلس الشيوخ، حيث هنأت المستشار عبدالوهاب عبدالرازق على اختياره رئيسًا لمجلس الشيوخ، معربة عن ثقتها في حنكته السياسية لقيادة مجلس الشيوخ وتنفيذ اختصاصاته على أفضل وجه.
واستعرضت وزيرة الهجرة أبرز ملفات وزارة الهجرة المختلفة، منها المبادرة الرئاسية لمكافحة الهجرة غير الشرعية «مراكب النجاة»، ومبادرة «اتكلم مصري»، ومبادرة «شباب الدارسين بالخارج»، والاستعدادات الجارية لمؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»، وكافة مجالات رعاية المصريين بالخارج والعمل على تلبية احتياجاتهم ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة 2003، معربة عن تطلعها للتعاون بين مجلس الشيوخ والوزارة في المرحلة المقبلة.
وأوضحت وزيرة الهجرة، خلال اللقاء، أن مجلس الشيوخ الحالي مرحلة جديدة في الحياة النيابية المصرية، فهو الغرفة الثانية لمجلس النواب المصري (البرلمان) وتشكيله جاء غاية في الأهمية نظرًا لكونه معاونًا للبرلمان من أجل تبادل وجهات النظر بين المتخصصين وأهل الخبرة والعلم ما يساعد في عملية التشريع.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
110,767
-
تعافي
101,046
-
وفيات
6,453
كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة الهجرة تهنئ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق بتوليه رئاسة مجلس الشيوخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.