شكرا لقرائتكم خبر عن علي جمعة والمطران حنا يشهدان افتتاح المدرسة الأسقفية ومستشفى هرمل في منوف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أناب الليوم اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية نائبه محمد موسى لحضور فاعليات افتتاح توسعات بالمدرسة الأسقفية ومستشفى هرمل التذكاري بمنوف، بحضور الشيخ على جمعة مفتى الجمهورية السابق، والمطران الدكتور منير حنا، رئيس أساقفة إقليم الاسكندرية للكنيسة الـسقفية الإنجليكانية، وأشرف الليثى رئيس مجلس مدينة منوف، ومروان منصور مدير الإدارة التعليمية بمنوف.



بدأت الزيارة بالمدرسة الأسقفية بقص شريط افتتاح مبنى التعليم الابتدائي وعرض تقديمى لتلاميذ رياض الأطفال للترحيب الضيوف، وتفقد الضيوف بعض الفصول الدراسية ومتابعة العملية التعليمية، كما قام تلاميذ المدرسة بتقديم بعض الفقرات بدأت بتلاوة أجزاء من القرآن والإنجيل والشعر والغناء وقام طلاب مدرسة المنارة من ذوى الهمم بتقديم عرضا فنيا أشاد بة جميع الحضور .

اختتمت فاعليات الحفل بافتتاح قسم الطوارئ بمستشفى هرمل التذكارى والذى يبلغ مساحته 1600 كم ويتكون من طابقين ويشمل جميع التخصصات ومجهز بأحدث الأجهزة الطبية، ويخدم 180 ألف مريض بالعام بمختلف التخصصات وتعد صرح طبى عظيم وعطاء لأكثر من 110 أعوام من النجاح.