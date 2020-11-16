شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة بنها يشن حملة لرفع الإشغالات (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل رؤساء المدن في القليوبية رفع الاشغالات في المدن، حيث شن المهندس على عبدالستار، رئيس مدينة بنها، حملة مكبرة لرفع كل الإشغالات بمدينة بنها، بالتنسيق مع الأجهزه المعاونة.

استهدفت الحملة الميادين في العاصمة ورفع الباعه الجائلين من فوق الأرصفة، واتخاذ الإجراءات القانونيه اللازمه حيال المخالفين، كما استهدفت الحمله منطقة كوبري كفر الجزار وإخلاء رصيف الكوبري من الجانبين من كافة الباعة.

وفي شبين القناطر، قاد اللواء هشام رفعت، رئيس المدينة، حمله لرفع الاشغالات بالطرق والشوارع للتسهيل على المواطنين في تحركاتهم، وتحرير محاضر للمخالفين والتنبيه عليهم بعد العودة مرة أخرى.

رفع الاشغالات من شوارع بنها

رفع الاشغالات من شوارع بنها

رفع الاشغالات من شوارع بنها

رفع الاشغالات من شوارع بنها

رفع الاشغالات من شوارع بنها