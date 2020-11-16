شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة بنى سويف» توفير مصل الإنفلونزا فى المراكز الطبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة ببنى سويف، توافر مصل الإنفلونزا vaxigrib رباعي التكافؤ بـ 3 أماكن على مستوى المحافظة بثلاث مراكز طبية؛ وهى مركز طبي الغمراوى ببني سويف، مركز طبى ببا، رعاية طفل الفشن، بسعر خمسون جنيها الجرعة الواحدة.

أكد الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة بمحافظة بنى سويف، أن المصل الجديد يواكب التحويرات الجديدة للفيروس وأنه أمن وخاضع لكافة أنواع الاختبارات التي تضمن سلامته على الجمهور.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أنه يحب الالتزام بالتعليمات منها يمنع تطعيم الأشخاص المصابون بحمى شديدة ويمنع التطعيم لمن له تاريخ سابق للإصابة بتفاعل الحساسية المفرطة لأي من مكونات الطعم ( البيض- فورمالدهيد- نيوميسين- اكتوكسينول_9 ) وفي حالة تطعيم السيدات الحوامل يرجع للطبيب المعالج، التطعيم يبدأ من سن 6 أشهر فأكثر جرعة كاملة من اللقاح.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أن الأطفال أقل من 9 سنوات الذين لم يتلقوا أي جرعات من لقاح الإنفلونزا الموسمية بسنوات سابقة يتم اعطائهم جرعتين كاملتين يفصل بينهم مده لا تقل عن 4 أسابيع. مشيرا إلى أن مكان التطعيم بالنسبة للأطفال الرضع في العضلة الأمامية للفخذ وبالنسبة للكبار العضلة الدالة بالذراع أو تحت الجلد، مؤكدا أنه لا يتم إعطاء لقاح الإنفلونزا الموسمية رباعي التكافؤ في الوريد تحت أي ظرف.