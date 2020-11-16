شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالوهاب عبدالرازق يستقبل رئيس «تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ بمكتبه اليوم، الإثنين، الدكتور حلمي الحديدي، وزير الصحة الأسبق، ورئيس منظمة تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية.
وقدم الحديدي تهنئته لعبدالوهاب بمناسبة توليه رئاسة مجلس الشيوخ، مشيراً إلى أن مجلس الشيوخ هو مجلس الحكمة ويرأسه حكيم.
وأهدى «الحديدي» لرئيس مجلس الشيوخ درع اللجنة المصرية للتضامن، فيما رحب عبدالوهاب بالزيارة التي اعتبرها قيمة، وأعرب عن تقديره وسعادته بالزيارة.
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