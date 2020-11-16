شكرا لقرائتكم خبر عن التجديد لـ«باهي» وكيلا لوزارة التربية والتعليم ببورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، الاثنين، حركة ترقيات وتنقلات بين الوظائف القيادية بديوان عام وزارة التربية والتعليم، ومديرى ووكلاء مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية، من بينها التجديد للدكتور نبوى باهى، وكيلا لوزارة التربية والتعليم ببورسعيد.

من جانبه، أكد باهى أن تجديد الثقة يفرض علينا جميعا أن نعمل بجد واجتهاد لاستكمال ما تم تحقيقه من نجاح فى تطوير منظومة التعليم بالمحافظة والارتقاء بها والعمل على الحفاظ على مكانة تعليم بورسعيد دائما فى المربع الذهبى على مستوى الجمهورية وذلك بدعم من اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

وقد شملت الحركة تغييرات فى ١٠ وكلاء وزارة من مديرى مديريات التربية والتعليم وتغييرات طفيفة فى الوظائف الإشرافية بديوان عام الوزارة و تصعيد وكلاء مديريات فى عدد من المحافظات ومنها القاهرة والجيزة والإسكندرية والدقهلية ومرسي مطروح والسويس والإسماعيلية.