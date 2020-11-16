شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ بني سويف يتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة مستشفى الصدر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور عاصم سلامة، نائب محافظ بني سويف، مشروع تطوير مستشفى الصدر بمدينة بني سويف،ضمن خطة الدولة التي تنفذها وزارة الصحة لتحسين كفاءة مستشفيات الصدر والحميات على مستوى الجمهورية،بما يدعم تقديم أفضل خدمة ممكنة للمرضي،وضمن الاستعدادات المستمرة لتداعيات فيروس كورونا،وتحسباً لحدوث موجة ثانية من الفيروس.

وتابع نائب المحافظ أعمال التطوير الجاري تنفيذها والتي تتضمن إنشاء عناية مركز بطاقة 25 سرير،بالإضافة إلى تطوير الأقسام الداخلية بطاقة 75 سرير ليصل إجمالي الأسرة إلى 100 سرير،بجانب رفع كفاءة المبنى،والعيادات الخارجية،والاستقبال والطوارئ ،وقسم الاشتباه ،والإيجابي بالفيروس،فضلا عن تطوير المعامل،وأماكن مبيت الأطباء،وذلك بما يدعم جهود المستشفى في تقديم خدمة صحية مناسبة وقدرتها على أن تكون عنصرا هاما من مكونات المنظومة الصحية في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وتمت مناقشة بعض المقترحات الخاصة برفع كفاءة شبكة الصرف الصحي بالمستشفى من خلال تنفيذ حلول فنية وهندسية ،حيث يتم دراسة إنشاء بيارة صغيرة داخل المستشفى لتجميع مياه الصرف ورفعها باستخدام طلمبة رفع وتوجيهها إلى شبكة الصرف الرئيسية.

وشدد عاصم سلامة على تنفيذ توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم فيما يتعلق بتسريع وتيرة الأعمال، والانتهاء منها قبل نهاية الشهر الجاري،طبقا للجدول الزمني للتنفيذ،خاصة وأن المستشفى تحظى بأهمية كبيرة في ظل الظروف الحالية والتي تتطلب الاستعداد الكامل للمنظومة الصحية،تحسبا لموجة ثانية من الفيروس،مع أهمية رفع درجة الاستعدادات القصوى وتوفير التهيئة اللازمة لمكونات المنظومة والعمل بالروح التي سادت المنظومة خلال مجابهة الموجة الأولى من الفيروس والتي تم تجاوزها بنجاح.