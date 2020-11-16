شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تنهى خدمة إمام وخطيب بمطروح لتبنيه أفكارًا لا تتسق مع فهم صحيح الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت إدارة الموارد البشرية بمديرية أوقاف مطروح اليوم الإثنين، خدمة "ا.ع"، إمام وخطيب بمديرية أوقاف مطروح لتبنيه أفكارًا لا تتسق وفهم صحيح الدين .

وأكدت وزارة الأوقاف، فى بيان اليوم، أنه من تاريخه أصبح المذكور لا علاقة له بالوزارة، ويعمم منشور بذلك بمعرفة مديرية أوقاف مطروح على جميع الإدارات التابعة ومفتشيها والعاملين بها كل فيما يخصه تأكيدًا على ذلك.

وحذرت الوزارة من أنها ستتخذ إجراءات حاسمة تجاه كل من يثبت انضمامه إلى جماعة محظورة أو تبنيه فكرًا متطرفًا أو قيامه بأعمال تحريضية أو تخريبية ولو عبر صفحات التواصل الاجتماعي .

Advertisements