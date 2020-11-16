شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مناطق بالجيزة تشهد انقطاع الكهرباء غدا الثلاثاء لأعمال صيانة.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت محافظة الجيزة، عن فصل التيار الكهربائى عن بعض المواطنين خلال أعمال الصيانة المطلوبة، حيث ستجرى أعمال صيانة غرفة المحولات بعدة مناطق غدا الثلاثاء، مما يستلزم قطع التيار الكهربائى عن عدد من الشوارع بتلك المناطق لمدة لا تزيد عن ثلاث ساعات على الأكثر تبدأ من العاشرة صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا. وفيما يلى بيان بالمناطق المتأثرة بالإدارة العامة لشبكات الهرم 1 1. شارع الشعب مساكن الضباط العمرانية الغربية 2. شارع العروبة وشارع الزقازيق وشارع قنا العمرانية الغربية 3. شارع الجزائر وشارع طنطا وشارع العنوسى وشارع أبو العباس العمرانية الغربية 4. شارع فتح الباب وشارع الجزائر وشارع البحر الأحمر العمرانية الغربية 5. شارع الأسد شارع محمود حنفى شارع التلاتينى العمرانية الغربية 6. شارع أبو الليل شارع صبحى المحامى العمرانية الغربية • المناطق المتأثرة بالإدارة العامة لشبكات الهرم 2 • المناطق المتأثرة بالإدارة العامة لشبكات الهرم 2 1. شارع عبد التواب التربانى من الفريق على فهمى المجزر الالى Advertisements 2. شارع المجزر الآلى شارع بجوار مدرسة المستقبل المجزر الالى 3. ناصية شارع المستشار محمد مصطفى من شارع الفريق على فهمى من المجزر الآلى 4. شارع إسماعيل المعداوى وشارع محمود عامر ومخزن الأنابيب 5. معهد الدراسات النوعية والمستشار محمد مصطفى وامتداد المجزر الآلى 6. شارع مسجد الرحمن والجامع الأصفر والمعهد الأزهرى قبل الدائرى ومدرسة الوادى وأبراج سارة 7. معهد البطران ومدرسة المستقبل • المناطق المتأثرة بالإدارة العامة لشبكات فيصل • المناطق المتأثرة بالإدارة العامة لشبكات فيصل 1. ناصية شارع محمد وجيه مع العشرين ناصية شارع عبد الفتاح عزب مع أبو زيد بدر 2. شارع سيد صديق موازى لشارع أبو زيد بدر 3. شارع محمد السيد خلف مسجد الضوء من العشرين 4. ناصية شارع عطا من أبو زيد بدر العشرين ناصية شارع أحمد سعيد مع أبو زيد بدر من العشرين

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 3 مناطق بالجيزة تشهد انقطاع الكهرباء غدا الثلاثاء لأعمال صيانة.. اعرفها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.