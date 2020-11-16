شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تشارك فى اصطفاف للمعدات بأسوان لمجابهة السيول والكوارث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة اسوان فى الاصطفاف الذى تم تنظيمه بأرض التدريب العملى المشترك وذلك بوحدات ماكينات الري النقالى ونماذج من المعدات الثقيله بالتعاون مع المحافظة لمجابهه السيول و الازمات والكوارث.

تأتى تلك المحاكاة فى إطار استعدادات الوزارة لموسم الأمطار والسيول، و بتوجيهات الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى بضرورة الاستعداد بشكل جيد لمثل تلك المواقف.

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ووجه الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى بالمرور والمتابعة الدورية والمستمرة على جسور المصارف والتأكد من جاهزيتها لمواجهة مخاطر السيول والأمطار ورفع منسوب الجسور المنخفضة وتدعيم كافة النقاط الضعيفة على المصارف.

وأوضحت الوزارة أنها وجهت بتكثيف الاستعداد لموسم السيول وادارة فترة أقل الاحتياجات " السدة الشتوية" مع التنسيق مع المحافظات لعمل سيناريوهات أزمه للتعامل مع السيول والتنسيق مع وزارتى النقل والسياحة والمحافظات المعنية للتعامل مع الملاحة النهريه اثناء موسم اقل احتياجات مع توجيه هيئة النقل النهرى النهري التابعه لوزارة النقل بتكثيف والانتهاء من اعمال التكريم المطلوبه للممر الملاحي وتوجيه الشركه القابضه لمياه الشرب والصرف الصحى لأخد الاستعدادات اللازمه أثناء موسم أقل الاحتياجات وتطهير مأخذ المحطات.

يشار إلى أن وزارة الموارد المائية والرى اتخذت كافة الاستعدادات اللازمة للنوات طوال موسم الشتاء، وذلك من خلال رفع حالة الطوارئ لكافة محطات رفع المياه التابعة للوزارة وايضا المتابعة المستمرة للمجارى المائية ومراقبة المناسيب على مدار الساعة.