شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. الحكومة: مخزون السلع الأساسية يكفى احتياجات المواطنين عدة أشهر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت دواوين الوزارات، اليوم الإثنين، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد ”الخليج 365” حصاد الوزارات على مدار اليوم.
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