حصاد الوزارات.. الحكومة: مخزون السلع الأساسية يكفى احتياجات المواطنين عدة أشهر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت دواوين الوزارات، اليوم الإثنين، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد ”الخليج 365” حصاد الوزارات على مدار اليوم. الحكومة: مخزون السلع الأساسية يكفى احتياجات المواطنين عدة أشهر مقبلة التضامن تبدأ غدا صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من برنامج "تكافل" الصحة: 91.2% نسبة الشفاء من كورونا فى مستشفيات العزل بالجمهورية هيئة الرعاية الصحية: فاتورة تطبيق التأمين الصحى بجنوب سيناء 3 مليار و280 مليون جنيه وزير التعليم العالى يعلن 2021 عاما للمعاهد والمراكز البحثية لتصحيح مسار التعليم "مصر للطيران" تسير اليوم 37 رحلة جوية لنقل 3400 راكب إلى عدة دول الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار على محافظات الجمهورية حتى الأحد المقبل Advertisements الحكومة تكذب شائعة تداول عبوات زيت غير صالحة للاستهلاك بالمنافذ التموينية وزيرة التعاون الدولي: البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يستثمر 75 مليون دولار بقطاع الأدوية طارق شوقى يؤكد: التعليم المصرى يشهد نقلة نوعية واللياقة البدنية ضرورة للطلاب الحكومة: لا صحة لإقامة مشروعات سياحية بالمحميات الطبيعية تضر مواردها الطبيعية 5 علماء بمدينة زويل ضمن القائمة الأفضل عالميا وفق دراسة ستانفورد الأمريكية مرصد الإسلاموفوبيا فى اليوم العالمى للتسامح: الدستور ينص على التسامح وتقبل الآخر تجهيزات جديدة بمستشفى بدر الجامعى بكلية طب حلوان بتكلفة 400 مليون جنيه من أعلى مبنى فى مصر.."بوهرنجر انجلهايم" تضيء برج القاهرة للتوعية بمرض السكري (فيدية) فاركو للأدوية: توطين صناعة لقاح كورونا فى مصر وتصديره لإفريقيا مبنى جديد وحضارى لقطاع السجون لتحسين أوضاع النزلاء.. فيديو

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