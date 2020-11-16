شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يطالب الشركات المنتجة للقاح كورونا بعدم إغفال حق الفقراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أن ما يبذله العلماء والباحثون من جهود في سبيل تقديم لقاح كورونا للعالم عطاءٌ سخيٌّ ومقدرٌ من أبطال اختصهم الله بالمحافظة على حياة البشر فى ظل جائحة أودتْ بحياة أكثر من مليون شخص، ولا تزال تهدد العالم.

وتابع فى تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، يجب ألا يُخذَل الفقراء واللاجئون في حقهم للحصول على هذا اللقاح، وأن تقر الشركات المنتجة سياسةً عادلةً لتوزيع اللقاح؛ انطلاقًا من رسالتها وضميرها الإنساني، بعيدًا عن أسواق التجارة والحسابات المادية.

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وكانت قد أعلنت عدد من الشركات عن التوصل للقاح لفيروس كورونا المستجد، ومن بينهم شركة مودرنا الأمريكية التى أعلنت اليوم الإثنين، فاعلية لقاح كورونا بنسبة 94.5%، جاء ذلك نقلا عن قناة العربية الإخبارية.

وأعلنت شركة مودرنا الأمريكية أنها بصدد اعلان نتائج أول بيانات التحليل المؤقتة من المرحلة الأخيرة من تجربة لقاح تجريبي لفيروس كورونا في الأيام المقبلة خاصة بعد ان أكملت استحقاق الحالة للتحليل المؤقت الأول من دراسة كورونا للمرحلة الثالثة والتي ستوضح ما إذا كان لقاحها المرشح فعالًا ضد الفيروس من عدمه.

ووفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS يتم تطوير لقاح موديرنا، مثل لقاح فايزر، باستخدام تقنية mRNA يتوقع الخبراء أن لقاح mRNA الذى تنتجه شركة لمودرنا ، mRNA-1273 ، سيكون أيضًا فعالًا للغاية ضد فيروس كورونا.