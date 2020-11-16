شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة المصرية بجنوب السودان تستقبل وفدًا من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت السفارة المصرية فى جوبا بجنوب السودان وفدًا من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة برئاسة المهندس محمد السيد، رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء، حيث يجري زيارة إلى جوبا خلال الفترة من 9 إلى 16 نوفمبر الجاري لتقييم وإعادة تشغيل عدد من محطات توليد الكهرباء المهداة إلى جنوب السودان، وكذا العمل على تأهيل وإصلاح الشبكة الكهربائية فى مدينتى "رومبيك" و"يامبيو".

وقد استقبل وزير الطاقة والسدود في جنوب السودان الوفد المصري الزائر، معربًا عن امتنان بلاده للجهود المصرية المبذولة لدفع وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين فى مجال الكهرباء والطاقة المتجددة، مشيرًا إلى تطلعهم لسرعة توفير الإحتياجات الفنية المطلوبة لتشغيل المحطات المذكورة وتأهيل وإصلاح شبكات التوزيع.

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من جانبه، أكد المهندس محمد السيد الحرص على تقديم الدعم للأشقاء فى جنوب السودان ومؤازرتهم في الظروف الراهنة، مشيرًا إلى أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لن تدخر جهدًا لتشغيل محطات توليد الكهرباء فى "رومبيك" و"يامبيو" وتأهيل شبكات التوزيع اللازمة.