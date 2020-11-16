شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة عين شمس تعفى أبناء شهداء الأطباء من مصروفات البرامج الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النقابة العامة للأطباء، إنه استجابة لطلب النقابة أصدر مجلس جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتينى قراراً بإعفاء أبناء شهداء الأطباء ضحايا كورونا من جميع أنواع المصروفات الجامعية بما فيها مصروفات البرامج الخاصة و ذلك استجابة لمخاطبة أرسل بها نقيب الأطباء دكتور حسين خيرى لرئيس الجامعة لإعفاء الطلاب فى جامعة عين شمس من أبناء شهداء الاطباء من المصروفات الدراسية.

ووأوضحت النقابة، فى بيان، أنه تم إرسال الدكتور المتينى بخطاب استجابة لطلب نقيب الأطباء جاء فيه، بالإشارة الى خطاب النقابة بشأن إعفاء أبناء شهداء الأطباء جراء جائحة كورونا من المصاريف الدراسية بما فيها البرامج الخاصة، أتشرف بإحاطة سيادتكم أن مجلس جامعة عين شمس قد وافق على المقترح المقدم من النقابة بإعفاء أبناء شهداء الأطباء فى جائحة كورونا من المصاريف الدراسية بمافيها مصاريف البرامج الخاصة وذلك عرفاناً منا بما قدمه شهدائنا من الجيش الأبيض.

وكانت هذه المخاطبات قد تمت بين النقابة والجامعة بإعفاء أبناء الشهداء من مصروفات البرامج الخاصة منذ منتصف سبتمبر الماضى دعماً لأسر الشهداء وقدمها عضو المجلس الدكتور ابراهيم الزيات ووعده الدكتور المتينى بإدارجها فى أول مجلس وبالفعل تم وصدر القرار امس ليطبق على جميع ابناء شهداء الأطباء.

من ناحيتها، ثمنت نقابة الأطباء هذا القرار والخدمات المجتمعية التى تقدمها جامعة عين شمس للأطباء وأسرهم وهو الدور الذى تتمنى أن يحتذى به فى كافة المؤسسات الأخرى.