شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل يتفقد توسعة ثلاجات الموتى وتطوير المعامل بمصلحة الطب الشرعى ..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار المستشار عمر مروان وزير العدل، صباح اليوم، مصلحة الطب الشرعي بزينهم، تفقد خلالها ما تم إنشاؤه وتطويره فى أقسام المصلحة المختلفة، ومنها أعمال تطوير ثلاجة المشرحة بتوسعة تتجاوز 60%، وتطوير مركز معلومات الطب الشرعى، كما قرر صرف مكافأة شهر لجميع العاملين بمصلحة الطب الشرعى.

وتفقد الوزير أعمال تطوير ثلاجة المشرحة بتوسعة تتجاوز 60% من طاقتها الاستيعابية، وأصبحت تستوعب 250 جثة فى آن واحد، ومعمل الباثولوجى والثلاجة والأجهزة الحديثة الخاصة به، وزار قسم الأشعة بالمصلحة وشاهد الجهاز الحديث الذى تم تزويده به.

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كما تضمنت زيارة الوزير لمصلحة الطب الشرعى تفقده أعمال تطوير مركز معلومات الطب الشرعى، وأحد معامل إدارة المعامل الكيميائية، وأعمال تطوير البنية الأساسية لشبكة الكهرباء، وأعمال إنشاء معمل البكتريا، كما شاهد عرضًا للأجهزة الحديثة للمعامل الكيميائية الخاصة بتحليل المخدرات والسموم، والأجهزة الخاصة بأبحاث التزييف والتزوير، وأجهزة معمل البصمة الوراثية، وأجهزة المعامل الطبية.

وصرح الوزير بأن الارتقاء ببيئة العمل في الجهات الفنية المعاونة للقضاء ينعكس بالإيجاب على تحقيق العدالة، ووجه بسرعة الانتهاء من أعمال الميكنة والربط مع النيابة العامة؛ لسرعة إنجاز القضايا.

وفي ختام الزيارة أعرب الوزير عن سعادته بما شاهده من أعمال التطوير، وقرر صرف مكافأة شهر لجميع العاملين بمصلحة الطب الشرعي.