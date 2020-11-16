شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يوجه بتكامل الجهود لامتلاك القدرة على إنتاج الأطراف الصناعية المتطورة.. أخبار مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، السيسي يوجه بتكامل الجهود لامتلاك القدرة على إنتاج الأطراف الصناعية المتطورة، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوفير موارد مالية إضافية من صندوق "تحيا مصر" لدعم البرامج وزيادة أعداد القائمين والعاملين بالتوعية، خاصةً من الرائدات الريفيات في هذا البرنامج، وذلك بهدف نشر وتعميق الرسائل المجتمعية والتعليمية والصحية لبرنامج "وعى"، مع إيلاء أهمية خاصة لتشكيل قواعد بيانات لهذا العمل الاجتماعى وبلورة آليات فعالة لقياس الأداء على أرض الواقع ومردود تلك البرامج.





السيسي يوجه بتكامل الجهود لامتلاك القدرة على إنتاج الأطراف الصناعية المتطورة

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوفير موارد مالية إضافية من صندوق "تحيا مصر" لدعم البرامج وزيادة أعداد القائمين والعاملين بالتوعية، خاصةً من الرائدات الريفيات في هذا البرنامج، وذلك بهدف نشر وتعميق الرسائل المجتمعية والتعليمية والصحية لبرنامج "وعى"، مع إيلاء أهمية خاصة لتشكيل قواعد بيانات لهذا العمل الاجتماعي وبلورة آليات فعالة لقياس الأداء على أرض الواقع ومردود تلك البرامج.







تشهد سماء مصر والوطن العربى خلال الساعات قبل شروق الشمس صبيحة يوم غدا الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 ذروة تساقط زخة شهب الأسديات هذا العام وهى مشاهدة بالعين المجردة بدون الحاجة لاستخدام أجهزة رصد خاصة . حملة ترامب: أنباء سحب الجزء الأكبر من الدعاوى القضائية ببنسلفانيا كاذبة حملة ترامب: أنباء سحب الجزء الأكبر من الدعاوى القضائية ببنسلفانيا كاذبة

قال مدير الاتصالات فى حملة الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب، أن الأنباء عن سحب الجزء الأكبر من الدعاوى القضائية فى بنسيلفانيا كاذبة، وفقا لمصادر إعلامية.

ذروة "الأسديات 2020" تمطر سماء مصر غدا بـ15 شهابا فى الساعة





وزير المالية: عرضنا اليوم على الرئيس أول فاتورتين إلكترونيتين تم إصدارهما

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إنه تم اليوم عرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي أول فاتورتين الكترونيتين في تاريخ تطبيق المنظومة، مشيرا إلى أنهم لشركتي مجموعة زهران والثانية لشركة الصباغون المتحدون.





قائمة بالدول التى تمنع المسافرين من زيارتها وسط قائمة بالدول التى تمنع المسافرين من زيارتها وسط كورونا .. تعرف عليها

تعترف منظمة الأمم المتحدة بـ 193 دولة حول العالم، ويبدو أن لكل دولة منهجها الخاص فيما يتعلق بالسفر والسياحة وسط جائحة فيروس كورونا المستجد ، بعض الدول تفتح أبوابها للسياحة، مثل مصر مع أخذ الإجراءات الاحترازية، وهناك وجهات أخرى فتحت أبوابها بشكل جزئى وبحذر، مثل الأرجنتين، التى بدأت للتو فى السماح لمواطنى الدول المجاورة فقط بالزيارة. عرض طائرات "الدرون" فى سماء "سول" لتوعية السكان من عدوى كورونا عرض طائرات "الدرون" فى سماء "سول" لتوعية السكان من عدوى كورونا

قامت السلطات فى كوريا الجنوبية بابتكار طريقة توعوية وترفيهية فى نفس الوقت لتوعية السكان من مخاطر عدوى فيروس كورونا، حيث شكلت مئات الطائرات بدون طيار "الدرون" عرضا توضيحيا ورسائل فى سماء الليل فوق حديقة سيول الأولمبية لمحاولة ايصال رسالة للمواطنين بمخاطر عدوى كورونا وضرورة الحفاظ على الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعى بالتزامن مع تفشى الموجة الثانية من كورونا.ليفاندوفسكي يتفوق على ميسي ويفوز بجائزة أفضل لاعب فى العام

تفوق روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ الألماني، على الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسبانى وتوج بجائزة أفضل لاعب فى العالم التى تقدمها قمة كرة القدم العالمية. Advertisements مواطنان يتبرعان بأرض ألف متر لإقامة سكن إدارى لأطباء مستشفى الضبعة مواطنان يتبرعان بأرض ألف متر لإقامة سكن إدارى لأطباء مستشفى الضبعة

التقى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الاثنين، العميد محمد فوزى رئيس مركز ومدينة الضبعة وكلاً من الحاج حسنى مصادف وسعدون مصادف، من أهالى الضبعة، واللذين تبرعا بقطعة أرض على مساحة ألف متر مربع لإقامة سكن إدارى لأطباء مستشفى الضبعة للتيسير عليهم وتحقيق الاستقرار لهم بما يعود على تحسين وانتظام الأداء وتقديم الخدمات الطبية للأهالى بالضبعة، بالإضافة لتبرعهما للمساهمة فى تطوير وتجهيز الحدائق العامة بمدينة الضبعة بالشكل الحضارى والجمالى اللائق بزوار وأهالى المدينة.

رسمياً.. إقامة مباراتى الأهلي والزمالك فى ربع نهائي كأس مصر 21 نوفمبر

قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة إقامة مباراة الزمالك مع إف سي مصر والأهلي مع أبو قير للأسمدة فى ربع نهائي كأس مصر يوم 21 نوفمبر الجارى رسمياً، وتقرر إقامة مباراة الزمالك وإف سى مصر فى استاد الجيش بالسويس الثامنة مساءً، بينما يواجه الأهلي أبو قير للأسمدة فى الخامسة مساء نفس اليوم على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

أستون فيلا يخصص طائرة خاصة لنقل تريزيجيه من توجو إلى إنجلترا

خصص نادى أستون فيلا الإنجليزي طائرة خاصة للنجم المصرى محمود حسن تريزيجيه لنقله من لومى عاصمة توجو إلى إنجلترا مباشرة، للحاق بمباريات فريقه في الدوري الإنجليزي بعد مشاركته مع منتخب مصر فى مباراة الغد أمام توجو بالجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022 التى تقام بالكاميرون.

أستون فيلا يخصص طائرة خاصة لنقل تريزيجيه من توجو إلى إنجلترا

خصص نادى أستون فيلا الإنجليزي طائرة خاصة للنجم المصرى محمود حسن تريزيجيه لنقله من لومى عاصمة توجو إلى إنجلترا مباشرة، للحاق بمباريات فريقه في الدوري الإنجليزي بعد مشاركته مع منتخب مصر فى مباراة الغد أمام توجو بالجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022 التى تقام بالكاميرون.

وزير الصحة الأمريكى عن نتائج تجارب شركة "موديرنا" للقاح كورونا: "يوم تاريخى"

أشاد وزير الصحة الأمريكى، أليكس عازار، بأنباء تجارب لقاح شركة (موديرنا) الأمريكية المضاد لفيروس كورونا المستجد، قائلا إنه "يوم تاريخي".

السيسى يوجه بتعزيز إجراءات الدولة المالية للتعامل مع تحديات كورونا

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالاستمرار في تعزيز إجراءات الدولة المالية للتعامل مع التحديات والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، بهدف ضمان استقرار السياسات المالية، والحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة.

مودرنا الأمريكية تعلن فاعلية لقاحها ضد كورونا بنسبة 94.5%

أعلنت شركة مودرنا الأمريكية، اليوم الاثنين، فاعلية لقاح كورونا بنسبة 94.5%، جاء ذلك نقلا عن قناة العربية الإخبارية.

العثور على قنبلة تزن 100 كجم وسط العاصمة النمساوية فيينا

عثرت خدمة إزالة الألغام فى القوات المسلحة النمساوية اليوم على قنبلة يبلغ وزنها 100 كجم فى منطقة ليوبولدشتات فى فيينا، وقالت مصادر أمنية اليوم الاثنين، إنه تم إخلاء المنطقة وجار إبطال مفعول القنبلة في الموقع ، وأضافت المصادر أن القنبلة مزودة بصاعق خلفي وعثر عليها تحديدا في شارع أوجارتن ، و تم نشر رجال الأمن وتطويق المنطقة .

رسمياً.. نهائى كأس مصر 5 ديسمبر المقبل باستاد القاهرة

قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة إقامة نهائى كأس مصر يوم 5 ديسمبر المقبل باستاد القاهرة الدولى، فى الثامنة مساءً. وحددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، موعد مواجهتيّ نصف نهائي بطولة كأس مصر بشكل رسمي وقررت اللجنة إقامة لقاء طلائع الجيش مع الفائز من الزمالك وإف سى مصر يوم 1 ديسمبر فى الخامسة مساء على ملعب برج العرب بالإسكندرية، فيما يواجه الاتحاد السكندرى الفائز من الأهلى وأبو قير للأسمدة فى نفس اليوم الساعة الثامنة مساءً على ملعب استاد الجيش فى السويس.

ترامب مغردا: هذه الانتخابات الرئاسية هى الأكثر احتيالا فى التاريخ

وصف الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب الانتخابات الرئاسية الأخيرة بالأكثر احتيالا فى التاريخ.