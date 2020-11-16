القوات البحرية تشترك بالتدريب البحرى المصرى الروسى المشترك "جسر الصداقة 3"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار خطة التدريبات المشتركة مع الدول الصديقة والشقيقة، غادرت قاعدة الإسكندرية البحرية عدد من القطع البحرية للمشاركة في تنفيذ التدريب البحرى المصرى الروسى المشترك (جسر الصداقة – 3)، والذى ينفذ لأول مرة في البحر الأسود بين القوات البحرية لكلا البلدين، لتعزيز آفاق التعاون العسكرى ودعم جهود الأمن والاستقرار بالمنطقة.

ونفذت القطع البحرية المصرية تشكيلات إبحار أثناء رحلتها بمسرح عمليات البحر المتوسط، كما عبرت مضيق الدردنيل والبوسفور، استعداداً لتنفيذ التدريب المشترك مع البحرية الروسية.

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ويمثل التدريب البحرى المشترك "جسر الصداقة - 3" أحد أهم التدريبات المشتركة بين مصر وروسيا لنقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين.