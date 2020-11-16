شكرا لقرائتكم خبر عن ضوابط استكمال العام الدراسى وحماية الطلاب من كورونا.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التربية والتعليم حرصها على سير العملية التعليمية بشكل آمن للجميع، موضحة أنه يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل دقة فى مدارس مصر، ولا يوجد فى الوقت الحالى ما يستدعى القلق من انتشار ڤيروس كورونا بين الطلاب والمعلمين.

وشددت الوزارة على انها تتيح لأولياء الأمور الاختيار بين أن يكون الطالب طالبًا "نظاميًا" أو أن يختار التحويل إلى "نظام المنازل" ويحضر الامتحانات المؤهلة للصف الدراسى الأعلى، وسيتم استكمال العام الدراسى وتغطية المناهج "بدون محذوفات" سواء عن طريق الحضور فى المدارس أو باستخدام الوسائل التعليمية المختلفة، كذلك سيتم اتمام تقييم منضبط للانتقال إلى الصف الأعلى.

وأكدت الوزارة أن الدولة توفر هذا العام العديد من مصادر التعلم المتنوعة ما بين قنوات تلفزيونية عالية المستوى لجميع المواد إلى مجموعات تقوية إلى حضور جزئى بالمدارس وكذلك منصة التعلم للمرحلة الثانوية على التابلت ثم منصة "ذاكر" لكل الصفوف الدراسية ومنصة إدمودو للفصول الافتراضية ومنصة البث المباشر ثم منصة دروس الكترونية لمراجعات الإعدادية حتى الثانوية العامة وأخيرا منصة كتب تفاعلية.

وتابعت: سوف يتم استكمال العام الدراسى وتغطية المناهج "بدون محذوفات" سواء كان ممكنا أن نحضر فى المدارس أو فى حالة حظر كلى حيث وفرنا كل الوسائل لتوصيل المادة التعليمية إلى الطلاب سواء يملكون انترنت أو لا يملكون وكذلك سيتم اتمام تقييم منضبط للانتقال إلى الصف الأعلى.

ولفتت التربية والتعليم إلى أنه يستطيع طلاب المرحلة الثانوية أن يدخلوا الامتحانات الأوبن بوك بكتاب الوزارة القديم من نسخة سابقة أو مطبوعا من ال pdf الموجود على موقع الوزارة.





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