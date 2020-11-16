شكرا لقرائتكم خبر عن معهد الدراسات الدبلوماسية يوقع بروتوكولاً للتعاون العلمى مع جامعة عين شمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع السفير خالد راضي مساعد وزير الخارجية مدير معهد الدراسات الدبلوماسية، اليوم الاثنين، بروتوكولاً للتعاون العلمي مع الأستاذ الدكتور/ محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس بمقر قصر الزعفران بالجامعة، لبدء تعاون أكاديمي – تطبيقي مُشترك بين المعهد والجامعة في الموضوعات والمجالات ذات الاهتمام المُتبادل، وذلك في إطار تضافر الجهود بين وزارة الخارجية ومؤسسات التعليم العالي بما يساهم في إعداد جيلاً جديداً من القيادات متسلحين بالعلوم الأكاديمية والخبرات العملية، في ضوء ما تفرضه طبيعة التحديات الراهنة.

وصرح السفير خالد راضى أن بروتوكول التعاون يهدف إلى تنظيم برامج ودورات تدريبية وبحوث ودراسات مُشتركة في موضوعات تهم الجانبين، بما يسمح بتبادل الأساتذة والخبراء فى الأنشطة البحثية والتدريبية، بالإضافة إلى تنظيم وإقامة ندوات علمية ومؤتمرات وحلقات نقاشية في مختلف المجالات، وكذلك تبادل المطبوعات والنشرات والمجلات الدورية بين الجانبين.

من جانبه، أشار الأستاذ الدكتور محمود المتينى إلى أن بروتوكول التعاون المُبرم بين الطرفين يهدف إلى نشر الوعى بين الكوادر الشبابية المصرية بالجامعة حول طبيعة التحديات الإقليمية والدولية، من خلال تنظيم ورش عمل بمقر معهد الدراسات الدبلوماسية للطلاب المقيدين فى السنة الدراسية النهائية وكذلك طلبة الدراسات العليا بالجامعة، بهدف تعريفهم بدور وزارة الخارجية وآليات وشروط الالتحاق بالسلك الدبلوماسى المصرى، بما فى ذلك تنظيم لقاءات تفاعلية مع نخبة من السفراء والخبراء فى مجالات العلاقات الدولية والمراسم والاتيكيت.