شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. ازدحام على مكتب هيئة النقل لاستخراج كارنية كبار السن للركوب مجانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد الخليج 365، إقبالا كبيرا من المواطنين كبار السن لتقديم طلبات الحصول على كارنيه النقل العام للركوب مجانا بجميع خطوط القاهرة الكبرى، حيث شهد مكتب اشتراكات العباسية ازدحاما كبير من المواطنين وذلك لليوم الثانى على التوالى.

وأكد فيصل عبد العزيز، رئيس مكتب اشتراكات العباسية بهيئة النقل العام، أن المكتب شهد اليوم إقبالا كبيرا لتقديم طلبات الحصول على كارنيه كبار السن للركوب مجانا، مضيفا إلى أنه تم استقبال ما يقرب من 250 طلبا بمكتب العباسية حتى الآن.

وكان قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن يتم إصدار كارنيهات هيئة النقل العام لكبار السن للركوب مجانا لمدة سنة بدلا من 6 أشهر للتسهيل عليهم، وتوفير الجهد والوقت، حيث أصدر تعليماته لهيئة النقل العام بإصدار كارنيهات اشتراك مجانى سنوى لكبار السن فوق سن الـ70 عاما للركوب مجانا بأتوبيسات النقل العام بالقاهرة الكبرى وذلك لتخفيف العبء عن كبار السن وعرفانا بالجميل لهذه الفئة التى خدمت الوطن فى مختلف المجالات وتنفيذا لتوجيهات الدولة، وفى إطار حرص الدولة على تقديم كل أوجه الرعاية لكبار السن وتوفير كافة التيسيرات لهم.

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ومن جانبه أشار اللواء رزق على، رئيس هيئة النقل العام، أن الاشتراك سارى لمدة عام كامل ويمكن استخراج الكارنية من مكاتب اشتراكات النقل العام بموقف العباسية ومكتب النقل العام بجامعة الأزهر بمدينة نصر ومكتب هيئة النقل العام بالعتبة ومكتب هيئة النقل العام بالمظلات ومكتب هيئة النقل العام بالجيزة 7 شارع مراد.





وأكد رئيس هيئة النقل العام، أن المكاتب تعمل من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهرًا ولا يحتاج المواطن سوى تقديم صورة من بطاقة الرقم القومى و2 صورة شخصية ومبلغ 5 جنيهات تكلفة إصدار الكارنيه .