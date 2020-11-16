شكرا لقرائتكم خبر عن حملة ترامب: أنباء سحب الجزء الأكبر من الدعاوى القضائية ببنسلفانيا كاذبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مدير الاتصالات فى حملة الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب، أن الأنباء عن سحب الجزء الأكبر من الدعاوى القضائية فى بنسيلفانيا كاذبة، وفقا لمصادر إعلامية.

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وفى وقت سابق واصل الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب هجومه على نظام التصويت فى الانتخابات الرئاسية، وقال ترامب فى تغريدة عبر حسابه على تويتر: نظام التصويت "دومينيون" أدار انتخابات مزورة".

وكرر ترامب انتقادات لنظام "دومينيون" وهى الشركة الخاصة ببيع أجهزة وبرامج للتصويت فى الولايات المتحدة ودول أخرى، والتى تأسست فى تورنتو بكندا فى 2002 قبل أن تنتشر بشكل كبير فى الولايات المتحدة، وتقوم أجهزة الشركة بفحص ومسح بطاقات الاقتراع بعد اختيار الناخبين لمرشحهم.