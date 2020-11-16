شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة»: ضبط 72 ألف و771 عبوة مبيدات مخالفة للمواصفات خلال شهر واحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف تقرير رسمي أصدرته وزارة الزراعة، ممثلة في لجنة مبيدات الآفات الزراعية، عن أعمال الرقابة على المبيدات خلال شهر أكتوبر 2020، والذي يتضمن الجهود التي قامت بها أجهزة الرقابة على المبيدات بالمعمل المركزي للمبيدات ومديريات الزراعة بالمحافظات وشرطة البيئة والمسطحات والإدارة المركزية لمكافحة الآفات.

وقال الدكتور محمد عبدالمجيد، رئيس اللجنة، في تصريحات صحفية لـ«المصري اليوم»، إنه تم ضبط عدد 72771 عبوة مختلفة الأحجام والسعات غير مسموح بتداولها بما يوازي كمية 36.386 طن (العبوة سعة 0.5 لتر/ كجم).

وأضاف «عبدالمجيد» أن عدد مرات المرور على محلات الإتجار في المبيدات وهي: 1275 محل، منها 779 محل مرخص، 376 محل غير مرخص، 120 محل تحت الترخيص، مشيرًا إلى إنه تم تحرير 51 محضر للعرض على النيابة العامة.

وأشار رئيس لجنة المبيدات إلى إنه تم تنفيذ عدد 17 برنامج تدريبي لمطبقي المبيدات للتوعية بالإستخدام الآمن للمبيدات للكشف عن المبيدات والمنتجات المغشوشة لحماية الإنتاج الزراعي خلال شهر أكتوبر الماضي، استفاد منها عدد 625 متدربًا في 17 محافظة، بما يضمن رفع كفاءة المتدربين على التوصيات الفنية اللازمة للممارسات الجيدة خلال مراحل تداول المبيدات.

ولفت «عبدالمجيد» إلى أن اللجنة وافقت خلال شهر أكتوبر الماضي على السماح بتسجيل 45 مركبًا جديدًا من المبيدات تمهيدًا للبدء في طرحها وتداولها في الأسواق، وذلك وفقا للمعايير الدولية والمصرية لتسجيل وتداول المبيدات، مشيرًا إلى أن مرجعيات تسجيل المبيدات تعتمد على معايير الاتحاد الأوروبي ووكالة البيئة الأمريكية فضلا عن المعايير المصرية لتداول المبيدات.

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